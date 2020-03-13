«Люди ждут перемен»: в Челябинске состоялось заседание Совета по экологической политике УрФО (ФОТО)

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел в Челябинске расширенное заседание окружного Совета по экологической политике, посвященное реализации национального проекта «Экология».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открывая совещание, на котором присутствовали главы всех регионов УрФО, представители Минприроды РФ, Минпромторга РФ, а также контролирующих органов, Николай Цуканов отметил: «Люди ждут перемен, люди хотят дышать нормальным, свежим воздухом».

Было отмечено, что в Уральском федеральном округе на сегодняшний день сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Концентрация промышленности в 4 раза выше, чем в среднем по России. Челябинская и Свердловская области находятся в последней десятке экологических рейтингов. Валовый объем выбросов в атмосферу превышает 5,2 млн тонн, что отрицательно отражается на здоровье жителей региона.

В частности, на Южном Урале почти 60% населения проживает рядом с крупными металлургическими предприятиями. УрФО является «лидером» по образованию отходов в обрабатывающей отрасли – порядка 45% от российского объема.

Большая работа предстоит регионам по обезвреживанию и рекультивации накопленного вреда. На сегодняшний день в округе выявлено 406 таких объектов, площадь которых превышает 1 тыс 300 га, а также почти 2 тысячи несанкционированных свалок. Только в Свердловской области находится около 1,5 тысяч промпредприятий и 170 мест хранения отходов производства. Площадь нарушенных земель превышает 27 тысяч гектаров. «Проводится серьезная работа по рекультивации таких объектов, но сделать предстоит гораздо больше», – отметил полпред и добавил, что, кроме производственных отходов, в целом по округу в год образуется более 4 млн тонн коммунального мусора, который необходимо обрабатывать и утилизировать.

Отдельно Цуканов остановился на качестве питьевой воды, которая далеко не всегда надлежащего качества. «Особое значение имеет фактор вторичного загрязнения питьевой воды в существующих сетях, – подчеркнул полпред. – Износ сетей водоснабжения варьируется от 50% до 70%. А в ряде территорий этот показатель превышает 90%».

85% южноуральцев и более 90% жителей Свердловской области считают, что пить воду из-под крана в их домах нельзя. В других регионах ситуация аналогичная: люди отдают предпочтение бутилированной воде.

Непосредственное влияние на качество питьевой воды оказывает состояние очистных сооружений. Но в УрФО только треть из них обеспечивает нормативную очистку сточных вод.

Все вышеперечисленные проблемы и предстоит решить в рамках нацпроекта «Экология». Пока же более 50% уральцев считают, что в местах их проживания складывается негативная экологическая обстановка. В Свердловской и Челябинской областях этот показатель достигает 70%.

В рамках реализации нацпроекта «Экология» можно говорить о позитивных сдвигах, но отмечена слабая работа по подготовке проектной документации, особенно по проектам «Чистая вода», «Чистая страна». Например, затянулась разработка документации по Челябинской свалке, в Тюмени и Свердловской области завершение подготовки документов по рекультивации мусорных полигонов перенесено на 2022 год. Зафиксировано затягивание ввода ряда объектов и – самое главное – искажение индикативных показателей нацпроекта.

«Мы говорим об индикативных показателях, которые сами на себя взяли, достигаем, стремимся их достичь и в результате что получаем? Индикативных показателей достигли, а жизнь людей не изменилась. Потому что изначально стартовые даны были занижены или неправильно спрогнозированы. Перед нами стоит задача к 2024 году не просто достичь индикативных показателей, а радикально изменить жизнь людей, – подчеркнул Николай Цуканов. – Мы должны об этом прежде всего говорить, а не только об отчетности».

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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