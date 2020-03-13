Роспотребнадзор: 40 процентов заболеваемости населения связано с неблагоприятной экологической обстановкой

Уральский федеральный округ станет пилотной территорией для разработки региональных программ по управлению экологическими рисками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти 40% заболеваемости населения, по данным Роспотребнадзора, связано с неблагоприятной экологической обстановкой.

Так, в УрФО продолжает расти смертность от злокачественных образований: в 2019 году она превысила 1,3% при среднероссийском показателе 0,7%. Стабильно высокий показатель смертности от онкологии сохраняется в Курганской области – 258 случаев на 100 тысяч населения, в Свердловской – 236, в Челябинской – 250 (в среднем по России 202 на 100 тысяч человек).

Самый серьезный риск для здоровья несет загрязненный воздух. Именно с ним связано 18% смертей от рака легких, 18% гибели от других легочных патологий, 20% инфарктов и 30% летальных исходов от иных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Такие цифры прозвучали сегодня на расширенном заседании окружного Совета по экологической политике при полномочном представителе президента РФ в УрФо, посвященном реализации национального проекта «Экология».

В рамках пилотного проекта будут предложены мероприятия для каждой территории, рассчитаны показатели химической нагрузки на здоровье населения. Результатом этой работы должно стать улучшение состояние здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях, сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 13.03.20

Как считать будем? Чиновники обсудили, как сделать воздух уральских городов чистым. / В Санкт-Петербурге вводится режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. / Челябинская область вошла в число самых неблагополучных регионов по бешенству животных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»