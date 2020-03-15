Школы Южного Урала могут снова закрыть на карантин

Школы Челябинской области могут снова закрыть на карантин. Об этом заявил министр образования региона Александр Кузнецов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Министерство просвещения России разослало в субъекты федерации циркуляр Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в образовательных учреждениях, а также рекомендовал при необходимости переводить процесс обучения в дистанционную форму.

«В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах», – говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Вопрос перевода школ Челябинской области на дистанционное обучение решится в ближайшее время. Отметим, что через неделю начнутся школьные каникулы. Возможно, до их начала никаких радикальных мер предпринимать не будут.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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