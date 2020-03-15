В Челябинской области вводится усиленный дезинфекционный режим, ограничиваются массовые мероприятия

В учебных заведениях Челябинской области вводится усиленный дезинфекционный режим, ограничиваются массовые мероприятия. Такое решение принял региональный штаб по профилактике вирусных инфекций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики заявляют, что случаев заболевания коронавирусом на Южном Урале не выявлено. При этом все медицинские службы находятся в состоянии повышенной готовности. Идет постоянный мониторинг ситуации.

Под медицинским наблюдением находятся 425 человек, прибывших из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. 7 человек с признаками ОРВИ госпитализированы, коронавирус у них не обнаружен.

Всего обследовано 1286 человек.



«Решение о переходе на дистанционное обучение пока не принято. Но на случай необходимости образовательные организации к такому сценарию готовы.



Во всех школах, ВУЗах и детских садах вводится усиленный дезинфекционный режим.



Рекомендовано ограничить массовые мероприятия во всех городах и районах области.



Необходимо воздержаться от командировок и выездных отпусков, прежде всего, в неблагоприятные по коронавирусу страны.



Усилены меры безопасности на границе с Казахстаном. Студентов из соседней страны рекомендовано перевести на дистанционное обучение.





Хочу, чтобы вы знали: власти предпринимают все необходимые меры. Но очень важно, чтобы жители области понимали возможные риски, принимали ответственные решения. Тем, кто побывал за границей, особенно в странах с большим числом заболевших, необходимо соблюдать режим карантина и самоизоляции. В контроль ситуации нужно включиться всем работодателям региона.

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Прошу вас соблюдать рекомендации врачей. На все вопросы в любое время ответят специалисты областного министерства здравоохранения по телефону 8 (351) 240-15-16», – написал в соцсетях губернатор Алексей Текслер.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.03.20

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