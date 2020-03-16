Южноуральцы требуют, чтобы губернатор Текслер вмешался в ситуацию с пенсионеркой, оштрафованной за критику чиновников

78-летнюю жительницу Верхнеуральского района признали виновной в клевете, содержащейся в публичном выступлении, и приговорили к уплате штрафа в 20 тысяч рублей.

Как сообщал уже «Новый День», история началась в сентябре прошлого года, когда в Верхнеуральск приезжал губернатор Челябинской области Алексей Текслер (тогда еще в статусе врио). После выступления на встрече с главой региона с пенсионеркой и решили разобраться местные чиновники. Свою версию она рассказала проекту «Команда Наследия».

«Губернаторы нас, как правило, не баловали вниманием, – вспоминает женщина сентябрьскую встречу. – Ну, а тут и у меня возникло желание. Пришла. Стала проходить: нет, они по списку. Сказали ждать, пока не приехал Текслер. Он прошел, поздоровался, как нормальный человек. Он приехал с Айбулатовым (глава района – прим. ред.) и сразу: почему их не пускают? Зал полный. Дальше, когда шла встреча, если кто-то высказывал что-то критичное, то кто-то с галерки начинал выкрикивать. Когда избирали главу, нас никто не спросил. И вот я сказала, что он у нас нелегитимный, так как мы за него не голосовали, и когда были выборы, его жена была под следствием за мошенничество. А потом ее осудили. Он в это время с ней развелся».

Что касается начальника управления образования Верхнеуральского района Натальи Урцевой, в клевете на которую признали виновной пенсионерку, то женщина, прежде всего, указала, что чиновница по своей специальности не имеет отношения к образованию. «У нее два диплома. Но она бухгалтер, к образованию это отношения не имеет. Я это и сказала – Урцева, начальник управления или отдела образования, то и то. Это было в интернете, и не было опровержения, – говорит женщина. – Если это неправда, почему здесь же на встрече с Текслером ни Айбулатов, ни Урцева не сказали, что это не так? А на второй или третий день звонит мне следователь Игнатова и говорит: срочно приезжайте ко мне, на вас поступило заявление, сейчас с вами разбираться будем. Я пришла туда. Она говорит – заявление не покажу. Потом оказалось, что это устное заявление. Я послушала это, глупо сделала, что подписалась. И что пришла без повестки. Потом уже Урцева письменное заявление написала».

Во время рассмотрения дела в суде пенсионерка оказалась, по ее словам, в заведомо проигрышной ситуации. «Мои слова не слушали. Я настаивала, чтобы Айбулатов пришел в суд и дал показания. Но сказали, что нет необходимости, – рассказывает она. – Меня просили признать виновной в распространении сплетен, но я невиновна. Я задавала вопросы, но ответов не получала. Просили штраф в 80 тысяч рублей. Но суд решил: да, признать, но 20 тысяч штраф. Апелляцию надо подавать, но почему-то мой адвокат не спешит, но это не мой – в милиции мне его дали».

В комментариях к видео развернулось активное обсуждение слов пожилой женщины. Южноуральцы апеллируют к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой вникнуть в ситуацию и помочь землячке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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