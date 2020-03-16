Почем фунт быта: сколько в России тратят на коммунальные и бытовые услуги

Более 3,725 триллиона рублей в году тратят жители России на жилищно-коммунальные и бытовые услуги. Больше всего расходов приходится на ремонт автомобилей, жилья и прически.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, ежегодные расходы южноуральцев на бытовые услуги превышают 20 млрд рублей. Около 40% этой суммы тратится на обслуживание и ремонт автомобилей, еще свыше 3 млрд рублей жители Челябинской области оставляют в парикмахерских – это больше, чем на ремонт и строительство жилья.

Ритуальные услуги обходится в без малого 1,5 млрд, ремонт обуви – 100 млн, химчистка и прачечные – в 200 млн.

Жилищно-коммунальные платежи на Южном Урале составляют 57,4 млрд рублей в год ( в целом по России – более 2,7 трлн). В среднем, каждый южноуралец ежегодно тратит 16,5 тыс на услугу ЖКХ и 6 тыс за бытовое обслуживание. В среднем по России это соотношение составляет 20 тыс и 7 тыс рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.03.20

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