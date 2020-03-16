15-летнего южноуральца отправили в колонию за изнасилование 12-летней школьницы

В Челябинской области 15-летнего подростка осудили за изнасилование 12-летней девочки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, 15-летний горожанин признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, а также краже.

В суде установлено, что в вечером 25 августа 2019 года несовершеннолетний житель Миасса распивал спиртные напитки с 12-летней девочкой. По ходу выпивки подросток начал приставать к приятельнице. Когда же та ответила отказом, угрожая убийством, изнасиловал ее и похитил имущество.

Насильнику назначено 6 лет 10 дней лишения свободы, в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 150 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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