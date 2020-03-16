«Сделай сам»: в минздраве рассказали, как справиться с дефицитом масок и антисептиков

Южноуральские чиновники напомнили жителям, что медицинские маски и антисептические средства можно изготовить в домашних условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с нехваткой масок создана искусственно. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Чиновник отметил, что дефицит медицинских масок наблюдается не только на Южном Урале, но и по всей России. На это уже обратил внимание российский премьер Михаил Мишустин, поручив увеличить объемы производства масок. При этом нехватка масок может быть связана как с поведением покупателей, приобретающих маски «коробками», так и возможными действиями поставщиков.

На фоне дефицита замминистра предложил вспомнить «дедовский способ» и самим делать дома марлевые маски. Которые, кстати, в отличие от покупных, могут использоваться многократно – после кипячения.

Не особенно беспокоит региональный минздрав и исчезновение из аптек антисептиков для рук.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, на этот случай ВОЗ распространил простой рецепт приготовления антисептика на дому. Так, для приготовления 1 литра средства необходимо смешать 833,3 мл этилового спирта или 751,5 мл изопропилового спирта, 41,7 мл перекиси водорода и 14,5 мл глицерина, а также охлажденную кипяченую или стерильную дистиллированную воду. Для большего эффекта лучше дать раствору отстояться в течение 72 часов.

Впрочем, вероятно, челябинцам, которые решат воспользоваться рекомендацией ВОЗ, придется подкорректировать рецепт, заменив спирт водкой, так как этиловый спирт в аптеках в свободной продаже отсутствует, а изопропиловый – слишком токсичен (обычно его используют в качестве растворителя, но и в медицине в качестве дезинфицирующего средства в форме 60-70%-ного раствора).

Челябинск, Виктор Елисеев

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