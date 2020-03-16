Первый пошел: в Челябинске отменили мероприятие упущенных саммитов

В Челябинске не станут презентовать спортивные игры БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», презентация спортивных игры стран – участниц БРИКС, которая должна была пройти 17 марта, не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Состязания по шести видам спорта среди юниоров пяти стран БРИКС должны были пройти в Челябинске с 22 по 28 июня. В программу игр вошли соревнования по баскетболу 3х3, боксу (мужчины), волейболу (женщины), настольному теннису, самбо и ушу. Ожидалось, что количество участников составит около 500 человек.

14 марта, за 100 дней до начала мероприятия, начали действовать аккаунты спортивных игр в социальных сетях. 17 марта в историческом парке «Россия – моя история» должна была пройти презентация игр БРИКС для представителей СМИ. Однако, сегодня стало известно, что презентации не будет.

«Презентация отменяется и переносится на неопределенный срок! Приносим свои извинения. О дате предстоящего мероприятия будет сообщено дополнительно», – сообщили в пресс-службе минспорта.

Отметим, что официального решения об отмене самих состязаний пока не принято. Но в правительстве региона считают, что велика вероятность отмены мероприятия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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