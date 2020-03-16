Челябинские вузы уходят на дистанционное обучение

В Челябинске вузы вводят карантин из-за коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два вуза Челябинска предупредили студентов о переходе на дистанционное обучение.

Так, во внутренних группах ЮУрГУ распространяется письмо о переходе на дистанционное обучение со вторника, 17 марта.

«Доступ студентов в университет будет закрыт со среды. Преподавателям рекомендуется проводить занятия через электронный ЮУрГУ, предпочтительно из дома», –говорится в документе.

В ЧелГУ на полный перевод обучения на дистанционную форму потребуется неделя. Об этом ректор вуза Сергей Таскаев сообщил в официальном паблике университета. «Такая массовая смена формата образовательного процесса предстоит университету впервые, поэтому нам требуется время для его технического оснащения», – рассказал руководитель, заявив, что полностью карантин вступит в действие 23 марта.

Кроме того, решается вопрос о переходе на дистанционное обучение в ЮУрГГПУ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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