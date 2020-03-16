Неизвестные опять пытались сорвать авиарейс из Москвы в Челябинск

В Челябинске приземлился самолет, на борту которого, согласно анонимному заявлению, может оказаться взрывное устройство: соответствующее сообщение поступило по электронной почте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт SU-1534 компании «Аэрофлот» приземлился в Челябинске в 20:25 по местному времени. Борт досматривают сотрудники спецслужб.

Это уже третий за неделю челябинский рейс, который пытались сорвать сообщением о бомбе на борту. Сегодня, помимо челябинского, «минировали» еще 4 авиалайнера. Все они благополучно приземлились в пунктах назначения.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.03.20

«Имитация бурной деятельности»: зачем нагнетают коронавирусную панику. / Конституционный суд разрешил Путину обнулять президентские сроки. / Челябинские вузы уходят на дистанционное обучение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»