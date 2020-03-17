Железнодорожное сообщение с Казахстаном закрыто

Железнодорожное сообщение России и Казахстана закрыто на неопределенный срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»), в соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах:

№ 7/8 Алматы – Саратов, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21.03.2020 отменяется;

№ 39/40 Нур-Султан – Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020 отменяется;

№ 83/84 Караганды – Москва, отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020 отменяется;

№ 145/146 Караганды – Омск, отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020;

№ 301/302 Алматы – Новосибирск, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 отменяется;

№ 303/304 Алматы – Казань, отправлением из Алматы с 23.03.2020, из Казани с 26.03.2020, в т.ч. группа беспересадочных вагонов Бишкек – Казань;

№ 363/364 Томск – Караганды (формирование ОАО «РЖД»), отправлением из Томска с 17.03.2020, отправлением из Караганды с 19.03.2020;

№ 363/364 Караганды – Томск (формирование АО НК КТЖ), отправлением из Караганды с 17.03.2020, отправлением из Томска с 19.03.2020;

№ 391/392 Томск – Риддер, отправлением из Томска с 20.03.2020, из Риддера с 23.03.2020;

№ 625/626 Атырау – Астрахань, отправлением из Атырау с 18.03.2020, из Астрахани с 19.03.2020;

№ 6814/6813 Костанай – Троицк, отправлением со станции Костанай с 18.03.2020 проследует до станции Каерак, из Троицка с 18.03.2020 отменяется;

№ 6871/6872 Уральск – Озинки, отправлением из Уральска с 19.03.2020 проследует до станции Семиглавый Мар, из Озинок с 19.03.2020 отменяется;

№ 6754/6753 Оренбург – Илецк, отправлением из Оренбурга и Илецка с 17.03.2020;

№ 6117/6118, № 6119/6120 Рубцовск – Локоть – Алейская, отправлением из Рубцовска и Алейской с 17.03.2020.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», – уточнили в пресс-службе перевозчика.

Подробную информацию о порядке возврата средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Актуальную информацию об изменениях в графике движения международных поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Международные маршруты/Оперативная информация».

Челябинск, Виктор Елисеев

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