Назначен руководитель структуры, ответственной за общественный транспорт Челябинской агломерации

Власти Южного Урала определились с тем, кто будет руководить структурой, создающей новую систему общественного транспорта Челябинской агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальником областного государственного казенного учреждения (ОГКУ) «Организатор перевозок Челябинской области» назначен Артем Сагдаков.

Ранее чиновник успел поработать в министерстве экономического развития региона, после чего перешел в состав областного министерства дорожного хозяйства и транспорта, курирующего создание единого пространства пассажирских перевозок на территории Челябинска, Копейска и Сосновского района.

Напомним, решение о реформировании общественного транспорта Челябинска и его пригородов областные власти приняли в 2019 году. 2020 год должен стать подготовительным к запуску новой систему. По задумке правительства, именно ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» должно стать основным актором новой схемы: предприятие будет аккумулировать средства от оплаты проезда и распределять их между перевозчиками, а также контролировать всю новую схему передвижения южноуральцев по территории Челябинской агломерации.

Ранее стало известно, что разработкой транспортной концепции агломерации займется Южно-Уральский государственный университет, выигравший соответствующий аукцион регионального миндортранса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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