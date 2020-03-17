В конкурсе на пост главы Карталинского района первый этап преодолели все кандидаты

Все претенденты на должность главы Карталинского района допущены до второго этапа конкурса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Карталинского района.

Всего на конкурс заявились 12 человек: директор комплекса по добыче флюсовых известняков АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Анатолий Вдовин, домохозяйка Анна Вовк, пенсионер Виктор Голов, начальник отдела в ООО «Центр коммунального хозяйства» Петр Гошенко, инженер в отделе ЖКХ управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района Екатерина Гришаева, глава Анненского сельского поселения Виктор Еловик, генеральный директор ООО «ЖКХ Партнер» Кайрат Ихсанов, пенсионер Валерий Ишмаметьев, руководитель операционного офиса Сбербанка Мадина Маусумбаева, начальник Карталинского отделения Южно-Уральского филиала ПАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» Сергей Резниченко, генеральный директор ООО «Юридическая компания Альянс» Алексей Сеньков и электрослесарь Михеевского ГОКа Михаил Суханкин.

Комиссия приняла решение допустить всех участников до второго этапа, который включает тестирование на знание законодательства и собеседование. Дата проведения второго этапа – 20 марта. По его итогам комиссия определит не менее двух победителей конкурса и представит их кандидатуры на рассмотрение депутатов Карталинского района.

Между тем, как стало известно, двум из дюжины претендентов комиссия рекомендовала взять самоотвод: выяснилось, что у родственника одного из них есть судимость, другой же сам имел проблемы с законом. Но формальных поводов для отклонения кандидатур у комиссии нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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