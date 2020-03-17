Еще и это: на Южном Урале прогнозируют неблагополучный сезон по клещевым инфекциям

Раннее пробуждение клещей в Челябинской области ничего хорошего не сулит, предупреждают медики.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в связи с теплой зимой прогноз по клещевым инфекциям на сезон 2020 года ожидается неблагополучным.

В нынешнем году клещи атаковали южноуральцев раньше обычного: уже в первой декаде марта зарегистрировано 2 пострадавших от укусов клещей жителя региона.

Между тем, вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям, что обусловлено постоянным присутствием в природных стациях иксодовых клещей, являющихся переносчиками клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза, напоминают в надзорном ведомстве.

За 2019 год от укусов клещей пострадали 17 тыс 779 человек, что на 11 % ниже уровня 2018 года. 23,9% пострадавших – это дети и подростки. Заболели клещевым энцефалитом 75 жителей области, клещевым боррелиозом – 105 человек.

В течение года в лабораториях области исследовано более 10 тыс 810 клещей, из них 1,1% оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 22,5% – возбудителями боррелиоза, 2,2% – эрлихиями, 1,2% – анаплазмами.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в Челябинской области началась массовая вакцинация населения против клещевого энцефалита. Комплекс состоит из двух прививок с интервалом в 30 дней и ревакцинации через год. Привитым ранее необходимо не пропустить очередную ревакцинацию, которая проводится в виде однократной прививки каждые 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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