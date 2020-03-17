Уральские металлурги вышли на новые объемы отгрузки автопрому

Магнитогорский металлургический комбинат побил рекорд по отгрузке автопрому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2019 году поставки металлопродукции компании в адрес производителей автомобильной техники и автокомплектующих в России и СНГ превысили 650 тысяч тонн, что стало новым рекордом для компании.

Реализация металлопроката ММК в адрес автопрома обновляет рекорды второй год подряд. В 2017 году Магнитка реализовала в данном сегменте 565 тысяч тонн металлопродукции, в 2018 году отгрузка составила 598 тысяч тонн. По итогам 2019 года активная работа по расширению поставок производителям автомобильной техники и комплектующих для нее позволила вновь увеличить этот показатель, в результате чего реализация составила более 650 тысяч тонн, в том числе 605 тысяч тонн в адрес компаний на территории РФ (на 8% больше, чем в 2018 году) и 53 тысячи тонн на территории стран СНГ (на 37% больше, чем в 2018 году). Доля автопрома в общем объеме поставок ПАО «ММК» на российский рынок по итогам 2019 года составила 7,3%.

Работа с предприятиями автомобильной промышленности – одно из приоритетных направлений производственной и сбытовой деятельности ПАО «ММК». Компания последовательно реализует стратегическую инициативу «Поставщик №1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке», в рамках которой на протяжении многих лет развивает производство автолиста, обеспечивая качественную альтернативу импорту. В настоящее время ПАО «ММК» – ведущий поставщик металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий. По оценке ММК, доля компании в общем объеме металлопроката, поставленного в адрес автозаводов в России в 2019 году, составила более 50%.

Особое внимание комбинат уделяет увеличению поставок в адрес иностранных автопроизводителей, создающие новые мощности по производству автомобилей на территории России и стран СНГ. В 2019 году Магнитка отгрузила таким компаниям около 102 тысяч тонн металлопродукции, что на 35% больше показателей предыдущего года.

Рост объема отгрузки в адрес иностранных автопроизводителей стал возможным во многом благодаря работе производственных, научно-технических и коммерческих служб ММК по освоению производства практически всех классов высокопрочных низколегированных (HSLA) и двухфазных (DP) сталей. Их использование в конструкции автомобиля за счет более высоких прочностных свойств позволяет увеличить его безопасность при одновременном снижении веса. Благодаря таким привлекательным для автопроизводителей преимуществам ММК в 2019 году увеличил реализацию сталей данного типа в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. ММК планирует и в дальнейшем наращивать объемы поставок высокопрочных сталей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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