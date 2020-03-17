Суд огласил приговор южноуральцам, пойманным с четырьмя кило «синтетики»

В Челябинске осуждены 10 участников преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств через интернет-магазин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал 10 жителей региона виновными, в зависимости от степени участия, в создании преступного сообщества, а также сбыте и покушении на сбыт наркотических средств, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах.

В суде установлено, что южноуральцы с февраля по май 2017 года развернули на территории Челябинской области торговлю наркотиками через созданный для этого интернет-магазин.

В ходе задержания подельников в мае 2017 года из незаконного оборота было изъято свыше 4 килограммов синтетических наркотиков.

Виновным назначено наказание от 7 до 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, двум женщинам – в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.03.20

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