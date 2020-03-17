С родителей южноуральской школы требуют десятки тысяч в месяц за «подвоз» учителя английского

В школе под Челябинском с родителей тянут деньги за занятия английским.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители учеников МКОУ «Пискловская СОШ», расположенной в Еткульском районе, запретили детям выходит с каникул в знак протеста против поборов со стороны директора школы.

Дело в том, что руководитель образовательного решила сделать занятия английским языком в рамках школьной программы платным. Необходимость дополнительной платы за получение знаний в рамках обязательного образовательного стандарта в школе объясняют тем, что учительница английского живет в другом селе, и на работу ее приходится привозить на машине.

«Тариф» на услуги личного шофера, не мудрствуя лукаво, определили в 1 тысячу рублей с учащегося в месяц. Мимо всякой кассы деньги (десятки тысяч рублей ежемесячно) идут в семейную казну директора школы, утверждают южноуральцы. Ведь водителем, столь высоко ценящим свои усилия, является супруг руководителя учреждения. Он же, кстати, исполняет обязанности дворника и учителя труда.

При этом одному из родителей, отказавшемуся от оплаты столь высоко ценимого труда благоверного, директор школы даже угрожала перевести ребенка на домашнее обучение (в распоряжении родителей есть аудиозапись беседы).

«По закону в школьных учреждениях недопустимо собирать деньги с родителей и запрашивать материальную поддержку, – цитирует 31tv.ru возмущенных родителей. – Изучение иностранного языка в рамках гарантируемого законом федерального образовательного стандарта не является дополнительным обучением, репетиторством, специальными курсами. Более того, все дополнительно собранные средства, добровольные взносы учреждение принимает только и исключительно на расчетный счет с указанием целевого назначения».

Родители направили коллективное заявление о вымогательстве в полицию, прокуратуру, управление образования и администрацию Еткульского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.03.20

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