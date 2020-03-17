В Челябинской области талые воды отрезали деревню от «большой земли»

Талые воды затруднили путь к деревне Горная Карталинского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в Карталинском районе идет обильное таяние снега на полях, что привело к переливу талой воды через муниципальную насыпную дорогу в деревню Горная.

«На данном участке временно прекращено движение легковых транспортных средств, установлены запрещающие знаки, организовано дежурство сотрудников МЧС и ГИБДД. Сотрудниками пожарно-спасательных подразделений оказана помощь в транспортировке через участок восьми человек, в том числе четырех детей», – уточнили в ведомстве.

Вместе с тем наблюдается положительная динамика по снижению уровня воды в связи с ночными минусовыми температурами. На данный момент глубина перелива уменьшилась и составляет 22 сантиметра, ширина – 9 метров.

Накануне были проведены превентивные мероприятия: на данном участке дороги выставлена техника повышенной проходимости Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено, продукты питания и медикаменты имеются в достаточном количестве. Пожарное прикрытие организовано силами ДПК села Великопетровка.

Данная ситуация имеет циклический характер, повторяется ежегодно в период таяния снега, рассказали в МЧС.

Челябинск, Виктор Елисеев

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