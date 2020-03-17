В Челябинской области запретили проведение спортивных мероприятий

Южноуральские власти запретили проведение любых спортивных мероприятий в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий приказ подписал сегодня, 17 марта, министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

Документ «в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» поручает «отменить, начиная с 16 марта 2020 года до особого распоряжения на территории Челябинской области все международный, всероссийские, межрегиональные, региональные, областные и муниципальные спортивные мероприятия, не являющиеся контрольными и отборочными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, в том числе с участием иностранных спортсменов (тренеров и иных специалистов), запланированных ранее. Областным федерациям по видам спорта и главам муниципальных образований Челябинской области обеспечить контроль за исполнением решений».

Кроме того, согласно приказу, переносится проведение массовых физкультурных мероприятий, «в том числе включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также в Единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год и в планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Челябинской области с 16 марта 2020 года до особого распоряжения».

Отдельным пунктом спортсменам и тренерам Челябинской области запрещено посещение и участие в в спортивных мероприятиях всех уровней на территории региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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