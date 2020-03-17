На Южном Урале создадут двухмесячный запас продовольствия

В правительстве Челябинской области заявили о готовности создать двухмесячный запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поручение создать запас продовольствия для жителей в регионах на случай введения чрезвычайного положения из-за коронавируса дал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В правительстве Челябинской области проблем в этом плане не видят. Так, по словам вице-губернатора Сергея Сушкова, в рамках исполнения поручения министра в регионе создан штаб по контролю над ситуацией на продовольственном рынке, в торговых сетях и по поставщикам продуктов. Впрочем, чиновник выразил уверенность, что в области такой запас уже имеется, так как Южный Урал с лихвой обеспечивает себя практически всей продовольственной продукцией.

Однако, несмотря на это, власти намерены наладить ежедневный мониторинг ситуации на продовольственном рынке. Между тем, сразу несколько федеральных игроков уже заявили об увеличении поставок в магазины своих сетей.

В пресс-службе правительства Челябинской области отказались оперативно пояснить, каким образом будет организован мониторинг достаточности продовольствия в регионе и озвучить перечень продуктов, включенных в необходимый запас.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.03.20

В Челябинской области талые воды отрезали деревню от «большой земли». / Госдума изменит режим работы из-за коронавируса. / С родителей южноуральской школы требуют десятки тысяч в месяц за «подвоз» учителя английского. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»