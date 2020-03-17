«Снежная королева» вляпалась в дело

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе шоу «Снежная королева».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении организатора зрелищно-развлекательного мероприятия – шоу «Снежная королева».

Напомним, скандал разогрелся в новогодние каникулы. Многие зрители, пришедшие на разрекламированное не без участия чиновников новогоднее спортивное представление, с возмущением покинули ледовую арену «Трактор» и потребовали вернуть потраченные на билеты деньги.

По словам родителей, вместо уникального шоу они увидели представление на уровне школьного утренника. При этом сценарий шоу явно не был рассчитан даже на учащихся школ, хотя в афише было указано возрастное ограничение «6+». А стоимость билета составляла 1500 рублей.

Кроме того, часть билетов распространялась через школы. По словам родителей, их получили отличившиеся в учебе, но посетить шоу в одиночку они могли лишь в случае, если они старше 12 лет, в противном случае – только в сопровождении взрослого, которому «проходку» необходимо было уже купить.

Организаторы представления заявили, что не намерены возвращать деньги за билеты, отметив, что на шоу удалось реализовать все заявленные в рекламных сообщениях задумки. Недовольство же некоторых зрителей они объяснили субъективно-эстетическими причинами.

Губернатор Алексей Текслер поручил провести служебную проверку и оценить действия должностных лиц, которые способствовали предоставлению услуги сомнительного качества.

«В цивилизованных странах чиновники после таких скандалов сами уходят в отставку!» – комментировали скандал челябинцы. Но отставок не случилось.

«По результатам проверки губернатор принял решение привлечь министра физической культуры и спорта Леонида Одера к дисциплинарному взысканию в виде выговора, а министра образования и науки Александра Кузнецова к взысканию в виде замечания», – сообщили в правительстве региона через месяц после разразившегося скандала.

Теперь организаторами-оригиналами займется ФАС. «В ведомство поступило коллективное обращение (292 лица) и шесть заявлений от жителей Челябинска, – сообщили в надзорном ведомстве. – Заявители указали, что в рамках акции учащимся 2-5 классов общеобразовательных организаций, окончивших на «хорошо» и «отлично» первую четверть 2019/2020 учебного года, бесплатно предоставлялись детские входные билеты. На указанных билетах размещалась рекламная информация. По условиям акции вход детей осуществлялся только с сопровождающим».

При анализе рекламы шоу специалисты Челябинского УФАС России установили признаки нарушения закона о рекламе. Так, реклама содержит утверждение «Крупнейшее новогоднее шоу в России». При этом конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, в рекламе отсутствует. Также в рекламе присутствует информация «Сотни артистов», что создает впечатление у потребителей об участии в шоу профессиональных артистов. Однако, вместо задекларированных артистов в шоу участвовали детские коллективы и волонтеры.

Кроме того, на рекламной афише содержится изображение герба Челябинской области, указаны сведения «при поддержке Правительства Челябинской области». «В связи с этим у потребителей рекламы создается ложное впечатление об одобрении деятельности рекламодателя органами государственной власти и местного самоуправления», – отметили в надзорном ведомстве.

Заседание комиссии назначено на 27 марта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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