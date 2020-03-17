Организаторов школьной олимпиады в Челябинской области поймали на вбросе

Родители участников олимпиады по английскому языку заявили, что часть работы победительницы писала не она.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорается вокруг результатов регионального этапа всероссийской олимпиады по английскому языку. О произошедшем прессе рассказала мама одного из участников состязаний.

«Мы обратили внимание на эту ситуацию из-за самой победительницы, – цитирует Znak.com челябинку. – Олимпиада проходит по тому же принципу, что и ЕГЭ: тесты, письменные задания, изоляция детей, без телефонов, чужие учителя. Также есть возможность пройти апелляцию, где можно отстоять свои решения. Перед этим всех знакомят со своими результатами. Так вот, девочка, которая выиграла, вышла с комиссии и сказала, что у нее низкий бал – 103, это слышали не только мы, но и другие люди. А через два дня она оказалась на первом месте с результатом 120 баллов. Всех это повергло в шок. Как можно приписать 17 баллов!»

Озадаченные родители решили изучить сканы работ участников, которые есть на сайте регионального центра оценки качества и информатизации образования. Поначалу их внимание привлекли исправления в работе победительницы. А затем они и вовсе обнаружили, что один из листов заполнен другим почерком.

Обращение в министерство образования Челябинской области пока результатов не дало: в комиссию вошли те же люди, что работали на олимпиаде. А посему ответ пока выглядит так, будто чиновники сделали вид, что претензий южноуральцев не поняли. Во всяком случае, с доводами родителей они не согласились. В суть конфликта посвятили министра образования и науки региона Александра Кузнецова, но реакции ведомства так до сих пор и не последовало. Между тем, срок ответа по нашей жалобе истекает на этой неделе.

Это и побудило челябинцев заказать почерковедческую экспертизу. Эксперты подозрения южноуральцев подтвердили. «При сравнении методом сопоставления исследуемых записей между собой установлено различие почерков, которыми они выполнены – как по отдельным общим признакам, так и по частными признакам, отражающим особенность выполнения отдельных частей и элементов букв. Выявленные различающиеся признаки существенны, устойчивы и образуют совокупность, достаточную для вывода о том, что исследуемые рукописные записи на листах ответов раздела «Use of English» и исследуемые рукописные записи в разделе «Writing» выполнены разными лицами», – говорится в полученном родителями документе.

За помощью челябинцы обратились к депутату Законодательного собрания Челябинской области. Парламентарий уже обратился в СКР с просьбой провести проверку по факту возможного подлога.

Челябинск, Виктор Елисеев

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