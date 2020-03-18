В Магнитогорске экстренные службы подняли по тревоге после звонка о бомбе

Житель Магнитогорска сообщил о бомбе у кинотеатра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на вторник, 17 марта. Неизвестный позвонил на телефон ЕДДС и сообщил, что у кинотеатра «Современник» находится бомба.

Прибывшие на место специалисты оперативных служб обследовали здание кинотеатра и прилегающую территорию. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

В скором времени полиция выяснила личность звонившего. Им оказался 37-летний местный житель. Когда стражи порядка нагрянули к магнитогорцу в гости, он был нетрезв. Звонок в ЕДДС мужчина назвал шуткой. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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