Уральских чиновников, отказавшихся помогать сироте с жильем, вызвали в суд

К администрации Коркинского района, самоустранившейся от решения проблемы сироты с жильем, подали иск в суд.

Как уже сообщал «Новый День», органы опеки самоустранились от решения жилищных проблем воспитанницы детдома после ее обращения в СМИ.

Обращению за помощью к прессе предшествовали 11 лет безуспешных попыток жительницы района отстоять свое право на жилье.

В Коркинском детском доме №2 она оказалась в 2009 году, когда родителей лишили родительских прав. Тогда девочке было 13 лет. Но когда чиновники занялись вопросом обеспечения девушки жильем, то приняли весьма странное решение. Глава Коркинского района поручил ходатайствовать о «закреплении за малолетней права пользования жилым помещением», находившимся в собственности ее отца. Что и было сделано.

В итоге, выпустившись из детдома, сирота внезапно узнала, что никаких прав собственности на дом она не имеет. Может только там жить. А через какое-то время родитель продал дом, получив справку о том, что является единственным собственником.

Обращения в прокуратуру и к президенту России эффекта не имели: все они возвращались в муниципалитет, а ситуация никак не менялась.

Отчаявшись, коркинка обратилась в СМИ. После этого ее вызвали в органы опеки Коркино. Но не для того, чтобы обрадовать, наконец, тем, что проблема сдвинулась с места. Наоборот, у нее достаточно грубо поинтересовались, зачем она обратилась в прессу. И совсем отказались от помощи в решении проблем с жильем, так как она «вынесла скандал на региональный уровень».

Однако, к тому времени по факту нарушения прав сироты начала проверку прокуратура. По итогам проверки надзорное ведомство подало в суд иск к администрации Коркинского района. Первое заседание суда назначено на 6 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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