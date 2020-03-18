В одном из лицеев Челябинска массово заболели младшеклассники

В одном из лицеев Челябинска массово заболели школьники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на карантин закрыли второклассников лицея №82. У детей отмечены одинаковые симптомы: температура, кашель, тошнота и головная боль. Болезнь распространялась быстро: в пятницу в классе был один заболевший, вчера – уже девять. Принято решение изолировать весь класс.

«Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус», – заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.20

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