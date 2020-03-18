На Урале сотрудник автошколы «забыл» отдать работодателю 300 тысяч рублей

В Чесме осужден работник автошколы за хищение денежных средств, вносимых обучающимися.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Чесменский районный суд признал местного жителя виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Мужчина работал в автошколе учителем предмета «автодело», а также выполнял функции ответственного за организацию платной образовательной услуги по обучению водителей категории «В». С марта 2016 по февраль 2019 года он собирал с обучавшихся в школе плату, однако, вопреки заверениям, деньги эти на расчетный счет школы не вносил.

В итоге южноуралец присвоил свыше 315 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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