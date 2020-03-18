Две трети челябинцев не горят желанием менять Конституцию РФ

Лишь каждый третий житель Челябинска намерен принять во «всенародном голосовании» по поправкам к Конституции РФ. Таковы результаты инициативного телефонного социологического опроса, проведенного ИЦ «МарС», в ходе которого было опрошено 400 горожан старше 18 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый третий участник опроса (33%) заявил, что и вовсе не знает ни о каком голосовании о поправках в основной закон страны, а каждый пятый (21,8%) затруднился назвать точную дату волеизъявления.

При этом лишь 32,5% респондента сообщили, что точно примут участие во «всенародном голосовании». 46,8% опрошенных признались, что еще не решили. И 20,8% челябинцев не собираются идти голосовать.

Среди причин отказа от голосования уверенно лидирует убежденность, что личное участие ничего не решит (об этом заявили 48,1% участников опроса). Еще 22,2% горожан объяснили свой бойкот недоверием власти. 11,1% ответили, что не интересуются политикой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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