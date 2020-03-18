Деньги за «карантинный» больничный южноуральцы получат заранее

Оплата больничных листов будет проводиться по мере нахождения на карантине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство России определилось со схемой оплаты больничных листов граждан, прибывших из особо опасных по коронавирусной инфекции стран и обязанных самоизолироваться на две недели. Об этом в ходе совещания сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Выплаты по больничным будут осуществляться авансом через каждые 5 дней до закрытия больничных листов, – рассказал глава региона. – Считаю, что на уровне региона мы также должны подумать о том, что можно сделать дополнительно, особенно по тем направлениям, которые будут проседать».

Отметим, обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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