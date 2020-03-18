С подозрением на коронавирус госпитализированы 59 южноуральцев

В Челябинской области с подозрением на коронавирус госпитализированы 59 человек. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у 57 из госпитализированных подозрение не подтвердилось. Анализы еще двоих находятся в работе.

Под наблюдением врачей для исключения коронавируса находятся 678 человек, 588 – из них граждане России, среди остальных – вновь прибывающие китайцы (на этой неделе добавилось еще 10 граждан КНР). Около 700 человек из карантина уже вышли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 18.03.20

В Челябинской области запретили массовые мероприятия. / Деньги за «карантинный» больничный южноуральцы получат заранее. / Учебные заведения Челябинской области переходят на свободное посещение и дистанционное обучение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»