Общественники: южноуральские военкоматы могут стать зной распространения коронавируса

В Челябинской области общественники потребовали у властей отчета о том, насколько безопасны военкоматы и призывные пункты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство «Школы призывника» направило на имя областного военкома и губернатора Челябинской области письмо, в котором выразило беспокойство опасностью распространения коронавируса во время весеннего призыва в армию.

«1 апреля 202 года на территории Челябинской области начинается весенний призыв в Вооруженные силы Российской Федерации, – говорится в послании. – Учитывая масштаб предстоящих призывных мероприятий и плачевное состояние военных комиссариатов и призывных пунктов Челябинской области, они могут стать идеальным местом для распространения коронавирусной инфекции, основным путем передачи которой является воздушно-капельный».

В связи с этим общественники просят проинформировать южноуральцев, «какие конкретные организационные, профилактические и/или карантинные меры предполагается предпринять органами власти и органами военного управления в период весенних призывных мероприятий для минимизации риска заражение коронавирусом COVID-19 граждан, подлежащих призыву на военную службу».

Кроме того, они требуют исключить возможность незаконного вызова на призывные мероприятия в военные комиссариаты студентов и учащихся, имеющих отсрочки от призыва, действующие до момента окончания учебных заведений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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