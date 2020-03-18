Южноуралец, расправившийся со знакомой и ее 14-летним сыном, получил 21 год колонии

В Челябинской области вынесли приговор по факту убийства женщины и ее несовершеннолетнего сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 18 марта, областной суд признал 33-летнего местного жителя виновным в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление.

Судом установлено, что мужчина в ночь на 23 ноября 2018 года в селе Бродокалмак Красноармейского района жестоко расправился со своей 45-летней знакомой в ее же собственной квартире. Пьяный южноуралец бил женщину табуретом и ножом до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. После этого, чтобы скрыть совершенное убийство, он расправился с ее 14-летним сыном, также нанеся множественные ножевые ранения.

В качестве отягчающих обстоятельств суд учел совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. В качестве смягчающих – явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Судом виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, удовлетворено исковое заявление потерпевшего о взыскании причиненного морального вреда на сумму 2 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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