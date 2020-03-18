В Челябинской области не хватает оборудования для лечения тяжелых случаев коронавируса

На Южном Урале не хватает оборудования для поддержания жизни пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о готовности на наступлению коронавируса сегодня отчитался министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Определены госпитальные базы и маршруты для пациентов с коронавирусом. Сегодня на 16 госпитальных базах развернуто 675 коек и 297 мест в боксах. Резерв коечного фонда, готовый к перепрофилированию – 243 койки. Всего аппаратов искусственной вентиляции легких 849 единиц. Из них 10 аппаратов для высокочастотной ИВЛ, 22 единицы аппаратов ИВЛ экспертного класса, 14 аппаратов для неинвазивной (масочной) ИВЛ», – рассказал чиновник.

По словам министра, госпитальные базы в полной мере обеспечены необходимым оборудованием. В наличии 195 аппаратов ИВЛ, в том числе 3 аппарата высокочастотной ИВЛ. Однако, учитывая, что коронавирусная инфекция сопряжена с развитием пневмонии, необходимо усилить парк реанимационного оборудования, признал Юрий Семенов. Например, на сегодня в области нет ни одного аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимых в случаях тяжелого течение заболевания.

На пополнение парка оборудования из бюджета области выделено 72 миллиона рублей. «Подготовлены документы на приобретение в ближайшее время 2 аппаратов ЭКМО – стационарного и передвижного, 10 мониторов анестезиолога-реаниматолога, 227 защитных костюмов, 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 2 высокочастотных, и 2 защитных боксов для транспортировки пациентов на госпитальные базы», – рассказал глава регионального минздрава.

При этом в минздраве не отвечают на вопрос, насколько равномерно аппараты ИВЛ распределены по территории области, в каких городах и районах нет ни одного аппарата и что в этих территориях собираются делать с тяжелыми больными. «Новый День» направил соответствующий запрос в ведомство еще 16 марта, но ответа до сих пор не последовало.

Челябинск, Виктор Елисеев

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