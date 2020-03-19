В Челябинске полыхал цыганский поселок, есть пострадавшие

В одном из челябинских поселков произошел крупный пожар, есть пострадавшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании в поселке Исаково поступило сегодня в первом часу ночи.

Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место горели шесть некапитальных домов цыганского поселения, расположенного на территории поселка. Общая площадь пожара достигла 600 квадратных метров. При этом была высока угроза распространения огня на другие части поселка.

Ситуация осложнялась тем, что ближайшие пожарные гидранты располагаются в трех километрах от места возгорания. Поэтому пришлось пригнать пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. Огонь удалось остановить.

Во время поджара пострадал один из жителей цыганского поселения: мужчина получил серьезные ожоги. Его госпитализировали.

О причинах пожара пока не сообщается – на месте работают дознаватели.

Челябинск, Павел Зварзин

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