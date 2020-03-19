Ни спектаклей, ни концертов: на Южном Урале закрываются театры, музеи, кинозалы

В учреждениях культуры Челябинской области введен карантин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, культурные учреждения закрыты на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Такое решение было принято правительством области.

С 19 марта театры, музеи, концертные и кинозалы прекращают свою деятельность, ориентировочно до 10 апреля. Исключение сделано для библиотек, музыкальных школ и клубов. Библиотеки продолжат работу по выдаче книг, в ДШИ вводится свободное посещение.

«Мы решили сделать исключение для районных клубов и ДК, поскольку эти учреждения на селе зачастую являются единственными очагами культуры. Массовые мероприятия проводить запрещается, а вот кружки и секции могут продолжать функционировать, поскольку в них занимается ограниченное число участников. К сожалению, придется на ближайшее время отменить все премьеры и гастроли, в том числе временно прекращает работу областная программа «Театрально-концертный зал». Деньги за билеты зрителям должны вернуть», – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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