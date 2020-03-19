С боевым крещением! Детского омбудсмена не пустили к вице-мэру Челябинска

Уполномоченного по правам детей в Челябинской области Евгению Майорову не пустили к вице-мэру Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детский омбудсмен Южного Урала попала в неприятную ситуацию, пытаясь решить проблему с проволочкой оформления временной опеки, из-за которой девочки шести и десяти лет вынуждены жить не дома у родной бабушки, а в социально-реабилитационном центре. Об этом Евгения Майорова рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Впервые за все время моей новой работы есть основания считать, что органы муниципальной власти нарушают права детей, – рассказала омбудсмен. – Пишет бабушка двух маленьких девочек, 6 и 10 лет. Так получилось, что девочки с 7 февраля находятся в социально-реабилитационном центре. Бабушка писала, что их обижают другие дети и что сроки по оформлению временной опеки затягиваются».

Приехав в СРЦ, Евгения Майорова убедилась, что у девочек, действительно, есть конфликты с другими детьми. «Девочки ласковые, хорошие, грустные, очень домой хотят, спрашивают, когда же их сможет забрать бабушка», – продолжает уполномоченный.

В разговоре с представителями администрации СРЦ выяснилось, что процесс оформления временной опеки по какой-то причине «застрял» на уровне правового управления администрации Челябинска. Чтобы прояснить ситуацию, Евгения Майорова и направилась в мэрию, к замглавы города по правовым вопросам Надежде Рыльских. «Только вот попасть к Надежде Сергеевне Рыльской мне не удалось, вход в ее приемную охраняют кнопка и секретарь. Специалист, который занимается оформлением документов, тоже был у Надежды Сергеевны», – посетовала омбудсмен.

Так и вышло, что право приоритетного приема руководителями учреждений у уполномоченного по правам ребенка есть, только реализовать его можно не всегда, разводит руками Евгения Майорова.

«Мы, конечно, напишем соответствующий запрос в администрацию и в прокуратуру. Может быть, тем, кто должен оформлять необходимые документы, чаще видеть реальных детей, чтобы понимать важность своей работы?" – заключает омбудсмен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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