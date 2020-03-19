В Челябинске театр начнет трансляцию спектаклей в онлайне

В Челябинске один из театров запускает трансляции «живых» спектаклей в онлайн-режиме.

Как уже сообщал РИА «Новый День», с 19 марта по 10 апреля включительно в Челябинской области запрещены массовые культурные мероприятия в закрытых помещениях, включая стационарные спектакли.

Однако, в Новом Художественном спектакле решили, что это – не повод уходить со сцены. Актеры продолжат играть на подмостках НХТ, а зрители смогут увидеть их выступление «издалека».

«Мы разработали целый «анти-карантинный» репертуар, который покажем вам дистанционно – то есть в режиме OnLine! Первый спектакль в прямом эфире будет уже на этой неделе! Актеры выйдут на сцену, как будто полный зал, и отыграют спектакль полностью! А вы, мы надеемся на это, создадите полный зал перед экранами компьютеров, планшетов и смартфонов у себя дома, на работе или где угодно!» – говорится в обращении в официальной группе театра в социальных сетях.

Южноуральцам предлагают следить за новостями. В скором времени расписание онлайн-спектаклей НХТ, которые покажут в период карантина, будет опубликовано.

Что касается билетов на репертуарные спектакли «карантинного» периода, их можно вернуть там, где они были куплены – если он-лайн площадка, то там, если киоски зрелищных касс, то в них, если же покупали билеты в кассе театра, то деньги за билеты на отмененные спектакли вернут в кассе театра.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.20

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