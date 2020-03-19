Мировые судью в Челябинской области приостановили личный прием граждан

На судебных участках мировых судей Челябинской области приостановлен личный прием граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления юстиции Челябинской области, в связи с угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции и на основании постановления Президиума Верховного суда Российской Федерации с 19 марта по 10 апреля (включительно) на судебных участках мировых судей Челябинской области приостановлен личный прием граждан.

Подача документов рекомендована по почте России. Также ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Осуществляется рассмотрение только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.

«Просим с пониманием отнестись к принятому решению», – обращаются чиновники к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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