российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 марта 2020, 17:38 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты

Флюгер Текслера: первый год губернатора не оправдал надежд южноуральцев

Первые 365 дней управления Алексея Текслера Южным Уралом стали годом несбывшихся надежд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 19 марта, исполняется ровно год с момента назначения Алексея Текслера врио губернатора Челябинской области.

Молодой технократ со связями в федеральном правительстве (как-никак, в Челябинск чиновник катапультировался с поста первого замминистра энергетики РФ) ворвался в застоявшуюся политическую атмосферу Южного Урала и едва ли не первым делом сделал сэлфи с молодым прохожим на Кировке. А еще – завел аккаунт в Instagram. Где это самое сэлфи и выложил.

Демократичный, открытый, хотя и по-столичному лощеный глава региона (приставка «врио» никого не вводила в заблуждение) произвел благоприятное впечатление на южноуральцев. И не в последнюю очередь своей равноудаленностью от местных кланов, от которых жители региона уже давно ничего хорошего не ждали.

Врио губернатора резво включился в повестку, предупредив подчиненных, что о восьмичасовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе они могут (пока) забыть. Начались инспекционные поездки главы региона, сразу же породившие образное выражение «разворот Текслера» – пожалуй, единственный на сегодня успех его пиарщиков. Южноуральцам весьма глянулась манера нового руководителя приезжать не туда, где его ждали. Некоторые, правда, вспоминали, что и Михаил Юревич в бытность свою мэром Челябинска любил заглянуть иногда в соседний двор с непременно следовавшей после этого головомойкой для местных чиновников. Но Юревича уже разыскивали спецслужбы, а Текслер еще вселял большие надежды.

И завораживал аборигенов вручением главам территорий красных и синих блокнотов с наборами поручений.

И, разумеется, все рассчитывали на мощные лоббистские возможности нового главы региона. Да и изгнание мэров Челябинска и Златоуста, особенно заявление после отставки Владимира Елистратова о том, что новые задачи должны выполнять новые люди внушали безграничный оптимизм.

Однако время шло. А перемен – помимо сэлфи, разворотов и двух отставок – как-то не ощущалось.

Не потекли рекой средства из федерального бюджета. Даже миллиарды, обещанные на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, существовали больше в виртуальном пространстве. Да и обещаны они были еще предыдущей команде. В итоге пока можно зачесть 4 миллиарда, предназначенные на рекультивацию челябинской свалки (правда, здесь есть «свой» лоббист – выполняющее работы РосРАО) и примерно такую же сумму на реконструкцию аэропорта «Челябинск», взятого в управление одним из ведущих операторов аэропортов в России.

Есть, правда, еще 7 миллиардов, якобы предназначенных на благоустройство Челябинска. Но их пока нигде, кроме как в бодрых отчетах пресс-службы мэрии, не видно. Зато заметно изменение дефицита областной казны: если в бюджете на 2019 год не хватало на запланированные расходы 11,8 миллиарда рублей, то в бюджете на 2020 год вырос до 15,9 миллиарда.

Не прибавилось в Челябинской области и инвесторов. Повышения эффективности работы ТОСЭР, не раз обещанного Текслером, южноуральцы тоже не дождались. Пока увеличилось только число таких территорий. Но инвесторы туда так и не идут. В итоге чиновникам остается лишь бодро рапортовать о существенном сокращении безработицы в том же Верхнем Уфалее, умалчивая о том, что из города просто уезжают люди работоспособного возраста.

Что касается слогана «новым задачам – новые кадры», то его реализации пока тоже как-то незаметно. Так, среди «новых кадров» жители региона с изумлением наблюдают Ирину Гехт, бывшую вице-губернатором при Михаиле Юревиче, Павла Рыжего, успевшего позаседать в правительстве как при Михаиле Юревиче, так и при Борисе Дубровском. Минсоц возглавляет ничем не запомнившаяся на посту детского омбудсмена Ирина Буторина, отправленная в уполномоченные все из того же минсоца. А теперь все крепнут слухи, что и «вечный» Владимир Мякуш может сохранить пост председателя регионального парламента.

Особая история – с вернувшимся из райсоветовского забвения в «высшую лигу» Борисом Видгофом, возглавившим ХК «Трактор». Итог его правления – худший сезон «черно-белых» за всю историю КХЛ.

Был, правда, опыт назначения уполномоченным по правам человека в регионе «новичка» (в смысле отсутствия опыта правозащитной работы) Антона Шарпилова. Но опыт оказался явно неудачным.

Так что пока из новых лиц можно назвать разве что «варягов», приглашенных губернатором. Да и то для самого Алексея Текслера они совсем не новые. Да и прежние места работы чиновников – Норильск и Красноярский край – оптимизма южноуральцам не внушают.

Так, по запросу в Интернете «Норильск лидирует» в первую очередь выскакивают сообщения местных СМИ о профзаболеваемости и загрязненности воздуха, а также о том, что продолжительность жизни в этом городе ниже на 10 лет, чем в европейской части России, а онкологических заболеваний – в два раза больше.

Красноярск лидирует в России по промышленным выбросам. А еще Красноярский край – абсолютный лидер среди сибирских регионов по числу уехавших жителей. Кстати, новые южноуральские чиновники имеют к этому показателю непосредственное отношение. Ведь получается, что и они теперь из уехавших.

Так что по итогам первого «года Текслера» губернатор для южноуральцев остается человеком, с которым можно сделать сэлфи. Для такого запущенного региона, как Челябинская область, этого недостаточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.20

Госдума разрешила себе принимать законы при отсутствии кворума. / Мировые судью в Челябинской области приостановили личный прием граждан. / «Если цена на бензин упадет до 25-30 рублей…» В Госдуме предложили антикризисную меру. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Политика, Россия,