Уральские металлурги обновили рекорд поставок металла с покрытием

Группа ММК лидирует на российском рынке проката с покрытием.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа ММК в 2019 году обновила рекорд реализации оцинкованного проката, поставив в адрес потребителей свыше 1,3 млн тонн. Доля поставок ММК в видимом потреблении в России составила по итогам прошлого года 35% по оцинкованному прокату и 22% – по прокату с полимерным покрытием.

Об этом рассказал руководитель группы продаж металла с покрытиями ПАО «ММК» Вадим Дорофеев, выступая на проходящей в Москве 15-й Международной конференции «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления».

Группа ММК – крупнейший в России поставщик оцинкованного проката. В 2019 году компания реализовала 1,33 млн тонн данной продукции (обновив предыдущий рекорд – 1,27 млн тонн), при этом более 85% (1,15 млн тонн) в структуре продаж пришлось на внутренний рынок. Среди крупнейших потребителей оцинкованной продукции комбината – строительный сектор (64% поставок) и автомобилестроение (26%). Доля поставок ММК в видимом потреблении в РФ составила в 2019 году 35%.

Два основных вида продукции Группы ММК в этом сегменте – горячеоцинкованный и электрооцинкованный прокат. Горячеоцинкованный прокат используется в производстве профлиста и других строительных конструкций, автомобилестроении и в качестве подката для производства окрашенного проката. Эта продукция комбината представлена широким марочным сортаментом и ассортиментом классов покрытия, при этом ММК постоянно расширяет свои возможности. Так, в 2019 году был освоен уникальный для рынка РФ продукт – ГЦ-прокат с дифференцированным покрытием цинка. Также Группа ММК освоила производство проката с классом Z600 и проката из высокопрочных марок стали с пределом текучести свыше 390 Мпа.

Последние два года Группа ММК предлагает потребителям новый продукт – электрооцинкованный прокат, производимый на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод». Уникальная технология позволяет наносить достаточно тонкий слой покрытия цинка (30-40 г/м2). ЭОЦ-прокат имеет ряд своих преимуществ – более высокие показатели адгезии к лакокрасочному покрытию за счет пористого покрытия и улучшенные показатели свариваемости. Этот продукт в основном используют для производства гипсокартонных и оконных профилей, внешних и внутренних деталей автомобиля или под дальнейшую окраску.

Таким образом, Группа ММК имеет в настоящий момент самые широкие возможности по нанесению цинкового покрытия в России – от 30 до 600 г/м2 – и может удовлетворить любую потребность рынка.

В 2019 году Группа ММК также реализовала 517 тыс. тонн проката с полимерным покрытием, 90% продаж пришлись на внутренний рынок. Существенного прироста реализации за последние два года удалось достичь за счет вхождения в Группу ММК Лысьвенского металлургического завода. Ключевой потребитель ПП-проката – строительная отрасль, где эту продукцию в основном используют в качестве подката для производства металлочерепицы (22%), профнастила (56%) и сэндвич-панелей (7%).

Благодаря производственным возможностям ООО «ММК-ЛМЗ», Группа ММК стала крупнейшим производителем окрашенного проката. Две производственные площадки предлагают широчайший сортамент проката с полимерным покрытием от эконом- до премиум-сегмента.

Особое место занимают два премиальных нишевых продукта – прокат с глубоко матовым сморщенным покрытием (текстурированный прокат с крупной и средней текстурой), а также прокат нового поколения под брендом SteelArt (аналог широко известного бренда PrinTech). В числе преимуществ этих премиальных продуктов ММК – повышенная стойкость к коррозии и механическим повреждениям, длительное сохранение декоративных свойств, широкий выбор металлоосновы, высокая экологичность и возможность имитации натуральных материалов. Объемы продаж продукции под брендом SteelArt постоянно увеличиваются – с 7,3 тыс. тонн в 2017 году до почти 16 тыс. тонн в 2019 году.

В настоящее время в ООО «ММК-ЛМЗ» освоено производство 11 рисунков брендированного проката SteelArt, ведется работа по дальнейшему расширению ассортимента. У рынка ПП-проката типа PrinTech большой потенциал импортозамещения, поскольку пока доля ввозимой продукции превышает 70%.

Как рассказал Вадим Дорофеев, руководство Группы ММК рассматривает в качестве перспективной маркетинговой стратегии закрепление в рыночных нишах, которые потенциально могут обеспечить металлургическим компаниям большую доходность, так как более высокие барьеры для входа новых игроков ограничивают конкуренцию.

В целях предотвращения фальсификаций и борьбы с недобросовестной конкуренцией ММК продолжает работу по маркировке своей продукции, а также работу с техническими институтами в области разработки и редактирования нормативных документов, регламентирующих производство продукции из проката с покрытием.

Кроме того, Группа прилагает большие усилия для поддержания неизменного качества и развития сервиса. Уже до конца текущего года на производственной площадке ММК будут установлены современные длинномеры, что позволит указывать фактическую длину рулона проката с покрытием в сертификате качества. ММК также работает над дальнейшим развитием системы производства «точно в срок» и внедрением других электронных сервисов для покупателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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