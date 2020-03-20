В Челябинской области надзорные органы приостанавливают плановые проверки

В Готрудинспекции и Челябинском УФАС заявили о приостановке плановых проверок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, плановые проверки приостанавливаются до 1 мая текущего года.

Кроме того, региональное управление ФАС вводит вводит временное ограничение на личный прием граждан. «Рекомендуем направлять обращения по адресу: пр. Ленина, 59, эл. почте to74@fas.gov.ru или через раздел официального сайта «Написать в УФАС, – сообщают в пресс-службе ведомства. – При направлении документов в адрес ведомства просим в приоритетном порядке выбирать электронные способы связи, чтобы воздержаться от личного посещения управления».

Для участия в рассмотрении дел УФАС предлагает использовать функционал программы «Skype». Для этого необходимо направить ходатайство в ведомство не позднее, чем за 1 рабочий день до дня рассмотрения дела на эл. почту to74@fas.gov.ru.

Также введена процедура заслушивания пояснений участников дел по телефону при подтверждении ими личности. При личном участии в рассмотрении дела антимонопольщики просят направлять минимальное количество человек, представляющих участников.

О приостановке плановых проверок до 1 мая сообщили и в Государственной инспекции труда в Челябинской области. Продолжены будут только проверки, начатые в связи с угрозой жизни и здоровью. В трудинспекции так же приостановлен личный прием граждан, заявления просят направлять через интернет, факсом или почтой.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 19.03.20

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