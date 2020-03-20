Эксперты предрекли крах южноуральской индустрии развлечений

Коронавирус обвалил спрос на услуги челябинских ресторанов и кинотеатров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пандемия коронавирус нанесла тяжелый удар по индустрии развлечений в Челябинске. Участники рынка признают, что всего за несколько последних дней количество посетителей в ресторанах, кафе и частных кинотеатрах сократилось на 50%, а то и на 70%.

Топ-менеджмент и собственники заявляют, что уже начали выполнять рекомендации Роспотребнадзора и регионального минздрава о сокращении единовременного числа посетителей до 50 человек, усиленной санитарной обработке дверных ручек, кресел и других поверхностей, соблюдении рекомендуемого расстояния минимум в один метр между клиентами. Как правило, в развлекательных учреждениях устанавливают аппараты с дезинфицирующей жидкостью. Но число посетителей продолжает падать.

Так, заведениях холдинга Showrest Group, признается владелица сети, всего за 3 дня посещаемость упала на 50%. Бизнес-леди уверена, что в 2020 году рынок общепита вынуждены будут массово покинуть слабые игроки.

«Мы понимаем, что есть вероятность полного закрытия заведений общественного питания. Я уже думаю, как мне людей не оставить без работы. Вчера у нас было собрание, мы думали, как можно дать возможность зарабатывать деньги. Я знаю точно, что малый бизнес долго так не протянет», – цитирует «Коммерсант – Южный Урал» челябинского пивовара Илью Ройтенберга.

В кинотеатрах говорят и снижении посещаемости на 10%-50%. При этом уже в середине апреля прокатчиков ждет еще одна неприятность: из-за переноса премьер кинофильмов кинотеатры останутся без обновленного репертуара. К тому же, если ближайшие российские премьеры перенесены на май, зарубежные новинки появятся в прокате, вообще, неизвестно когда (так, ряд наиболее ожидаемых премьер Голливуда перенесены на несколько месяцев, а некоторые – и вовсе уже на следующий год). Чем привлекать новых зрителей, челябинские прокатчики не представляют.

Эксперты не исключают, что уже в ближайшие месяцы из-за падения спроса многие сотрудники сферы общественного питания вынуждены будут уйти в неоплачиваемые отпуска. Правда, снизить финансовые потери рестораторов может организация их учреждениями услуг по доставке заказов на дом. В таком случае падение выручки окажется на уровне 30%-35% (вместо прогнозируемого обвала в 90%).

А вот кинотеатры и организаторов массовых мероприятий может ожидать куда более жесткий сценарий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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