Пляски вокруг проекта набережной обернулись для мэрии Челябинска уголовным делом

По материалам прокурорской проверки на чиновников мэрии Челябинска завели уголовное дело.

Как сообщал ранее «Новый День», благоустройство набережной и создание Сквера искусств были одним из проектов, реализовать который власти города и области намеревались в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Победителем конкурсных процедур оказалась компания «Проинжиниринг» из Казани, предложившая цену более чем вдвое меньшую против максимальной (начальной) цены – 9,2 миллиона рублей вместо 19 миллионов рублей.

И поначалу все было в порядке. Уже в апреле 2019 года проект был готов, и подрядчик получил за свою работу 6,4 миллиона рублей. Мэрия даже оплатила госэкспертизу документации. Но когда дошло до экспертизы сметной части проекта, начались сложности: Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение. Тогда-то в мэрии и рассказали об альтернативном проекте, переданном властям Челябинска безвозмездно. Правда, потратиться пришлось на проведение и его экспертизы, которая, кстати, прошла удачно. И в мэрии решили реализовать именно альтернативный проект, подаренный ООО «Уралдорпроект».

Но ведь деньги за невостребованный проект мэрия Челябинска все-таки заплатила. Хотя и подала иск в арбитражный суд Татарстана о расторжении контракта и взыскании штрафа в 184 тысячи рублей. Прокуратура Челябинска провела проверку исполнения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверка показала, что путаница с проектами и неимоверная щедрость чиновников мэрии нанесла бюджету Челябинска ущерб на сумму около 7,3 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление СКР по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных.

Следственным отделом по Курчатовскому району Челябинск по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Челябинск, Виктор Елисеев

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