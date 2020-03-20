СКР проведет проверку после заплыва голого магнитогорца на глазах маленьких детей

Прокуратура направила в СКР материалы по инциденту в стиле «ню» в бассейне Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска провело проверку по поводу ЧП в Правобережном центре дополнительного образования детей после обнаружения записей в сети Интернет.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что 13 марта в 8:00 в бассейн, где проходила тренировка детей 6-8 лет, пробрался голый мужчина и начал плавать на глазах у перепуганных ребятишек.

В прокуратуре констатировали, что в учреждении отсутствует надлежащий контроль доступа посторонних. Это не только создает угрозу жизни и здоровью учащихся, но и влияет на их нравственное и этическое воспитание, уверены в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями заместителю главы администрации Магнитогорска внесено представление.

Кроме того, материалы направлены в Правобережный межрайонный следственный отдел СКР для проведения доследственной проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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