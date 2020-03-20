В Челябинске прошел детский фестиваль с гостями из-за рубежа после запрета массовых мероприятий

В Челябинске на фоне режима повышенной готовности по коронавирусу прошел детский конкурс вокала с участием гостей из Белоруссии и Казахстана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гала-концерт вокального конкурса-фестиваля «Голос'ОК» прошел вчера, 19 марта, в конгресс-отеле «Малахит». Он завершил двухдневную программу мероприятия.

При этом, как рассказали на странице фестиваля в соцсетях его участники, в конкурсе принимали участие конкурсанты из Белоруссии и Казахстана. А по оценкам родителей участников, оба дня фестиваля в зале присутствовали почти 100 человек.

Отметим, что гала-концерт проходил уже после объявления в Челябинской области режима повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса, когда, согласно распоряжению губернатора, проведение мероприятий с количеством участников больше 50 человек запрещено.

В министерстве культуры Челябинской области и городском управлении культуры заявили, что даже не знали о проведении этого фестиваля в городе. Фестиваль полностью частный, и его организаторы не обязаны извещать о нем власти. Между тем, для каждого из участников установлен вступительный взнос в 6 тысяч рублей.

Впрочем, сами организаторы мероприятия уверяют, что не нарушали указаний областных властей, и в зале было не больше 50 человек. При этом, по их словам, участники из Казахстана на фестиваль не попали из-за закрытия границы, а участница из Белоруссии несколько месяцев живет в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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