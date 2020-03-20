В Челябинской области пост омбудсмена займет чиновница, закрывшая Красный Крест

Алексей Текслер утвердил кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы Южного Урала, губернатор Челябинской области Алексей Текслер намерен внести в законодательное собрание региона кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека. Об этом глава региона сообщил сегодня в ходе личной встречи.

Сейчас Сударенко занимает должность начальника регионального управления министерства юстиции Российской Федерации.

Губернатор отметил, что кандидатуру Юлии Сударенко также предложил ряд общественных организации, которые направили соответствующие обращения.

Интересно, что буквально на этой неделе региональное управление Минюста РФ подготовило административное исковое заявление о ликвидации Челябинского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Главной проблемой южноуральского отделения Красного Креста было отсутствие помещения. Три года назад мэрия Челябинска расторгла с общественной организацией договор об аренде здания по проспекту Ленина, 51а. А после ремонта дом передали аппарату уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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