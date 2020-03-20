Выходные на Урале будут снежными и холодными

На Южном Урале ожидаются снегопады.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», осадки прогнозируются на все выходные и понедельник.
В большинстве территорий региона будет идти мокрый снег, местами сильный. На юге – снег с дождем, на севере будет малоснежно. Осадки вызовут отложение снега и льда на проводах, гололед на дорогах.
При этом днем в субботу будет еще сравнительно тепло – до +5, но к вечеру ожидается похолодание – в отдельных районах температура опуститься до –10. В воскресенье днем – не выше +1, в понедельник на всей территории области прогнозируются отрицательные температуры, местами до –6.
К середине следующей недели столбики термометров днем вновь переместятся в положительную зону.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 20.03.20
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