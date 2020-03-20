В Челябинске компания выплатила полмиллиона за взятку замдиректора дома престарелых

Челябинская фирма оплатила штраф, назначенный за нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района областного центра установила, что руководитель ООО ТК «НОВОПРОДУКТ» передал взятку заместителю директора государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский геронтологический центр» за содействие в заключении контрактов с домом престарелых.

Среди «подарков» коммерсантов были телевизор, холодильник, кровать, газовая колонка, лодка. Всего сумма взятки составила 240 тысяч рублей.

Тракторозаводский районный суд признал замдиректора виновным в получении взятки и служебном подлоге, приговорив его к семи годам лишения свободы. Компания признана виновной в даче взятки.

Прокурором в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконная передача от имени и в интересах юридического лица должностному лицу имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действий (бездействий) связанных с занимаемым им служебным положением).

Судом юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу. Административный штраф уплачен в полном размере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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