Южноуральцы пожаловались на ажиотажный рост цен на продукты

В Челябинской области на одном из магазинов повесили объявление об увеличении цен на крупы, макароны и сахар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление якобы появилось на магазине «Копеечка» в Троицке. Об этом жители города рассказали в группе «Алексей Текслер, помоги» в социальных сетях.

Жалоба сопровождалась фотографией объявления, где от имени администрации сообщалось, что с 21 марта цены на крупы вырастут на 10 рублей, на макаронные изделия – на 2 рубля, на сахар – на 6 рублей.

Пост вызвал оживленную полемику. При этом сразу несколько человек заявили о росте цен в других магазинах. «Прислали официальное письмо, с понедельника все подорожает», – рассказала пользователь под ником «Оксана Пестова» о ситуации в магазине одной из федеральных сетей.

«В Златоусте то же самое. Сахар вчера был 24 рубля, сегодня – 35 рублей», – сообщила Людмила Койнова. Ей ответили: «Людмила, не надо покупать, снизят. Этот сахар до 50 подняли, потом до 20 снизили».

«И в Миассе цены поднялись и на крупы, и на сахар. Где наш доблестный Роспотребнадзор, куда смотрит?" – заметила Лариса Посадских.

Впрочем, не исключено, что история с объявлением – фэйк. «По официальным данным руководителя сети магазинов «Копеечка», повышения цен на продукты питания первой необходимости в ближайшее время не планируется. Уважаемые жители! Просим вас совершать покупки продуктов с обычной периодичностью, не создавать искусственный ажиотаж, который может вызвать рост цен. Необходимый запас продуктов имеется и пополняется в ежедневном режиме», – заявили сотрудники мэрии Троицка.

Отметим, что уже вчера многие пользователи социальных сетей стали сообщать об искусственном происхождении новостей, подобных сообщению из Троицка. Так, они рассказывают о случаях, когда неизвестные специально очищают полки магазинов, чтобы сделать фотографию, после чего возвращают товары на место. Другие блогеры рассказывают о людях, специально наклеивающих на двери магазинов объявления об увеличении цен на продукты или введении ограничений на продажу наиболее востребованных позиций (например, не больше двух штук в одни руки). Но после того, как сделано фото, объявление снимается теми же людьми.

Напомним, областные власти объясняют перебои с пополнением полок в магазинах тем, что сотрудники не всегда успевают выкладывать товар в условиях ажиотажного спроса.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.20

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