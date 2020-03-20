В Златоусте произошло еще одно нападение бродячих собак. Вакцины нет

В Златоусте заявили об очередной пострадавшей от укуса бездомного пса, которой не могут провести курс уколов от бешенства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 19 марта. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Вчера в Златоусте еще одна девушка стала жертвой бродячих собак. А вакцины от бешенства по-прежнему нет», – рассказала парламентарий.

Напомним, ранее стало известно о нападении бродячего пса на 15-летнего подростка. Мальчик пострадал 12 марта. Однако, провести полный курс уколов, необходимый в этом случае, врачи не смогли: закончилась вакцина. При этом приобрести ее негде, предупредили медики.

Лишь после того, как об этом рассказали СМИ, в региональном минздраве пообещали, что подростку выделят вакцину из резерва. При этом чиновники признали, что в области сложилась критическая ситуация с обеспечением медицинских учреждений вакциной КОКАВ. Это произошло из-за изменения системы сертификации иммунобиологических лекарственных препаратов. «В настоящее время аккредитационные лаборатории проводят проверку качества производимого товара», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.03.20

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